Sylvester Stallone zet omgebouwde Cadillac te koop

Wie geïnteresseerd is in een exclusieve Cadillac Escalade, die toebehoorde aan Sylvester Stallone, kan het voertuig nu voor 300.000 euro van de acteur kopen. De auto, die Stallone in 2019 kocht en volledig naar zijn smaak liet inrichten, kostte oorspronkelijk 350.000 euro. Naar eigen zeggen heeft ’Sly’ geen behoefte meer aan de wagen, omdat hij de auto destijds voor ’speciale doeleinden kocht’. Dit meldt Page Six.