3FM-dj Herman Hofman voorlopig niet op radio: ik ben ongekend moe

Hofman had last van griepklachten, maar er speelt meer. „Nadat de griepklachten weg waren, merkte ik vooral hoe ongekend moe ik was”, schrijft hij op Twitter. „Die moeheid is niet nieuw; ik loop er al veel langer mee.”

De radio-dj kiest ervoor om te luisteren naar zijn hoofd en lichaam. „Ik mis jou en de radio heel erg, maar ik moet nu m’n herstel boven alles plaatsen zodat ik daarna weer kan knallen als nooit tevoren en muziek en mooie dingen met je kan delen.”

Sinds 2012 is Hofman te horen op NPO 3FM.