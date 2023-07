Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie Vakvrouw Karin Slaughter overtreft zichzelf met ’Na die nacht’

— Wat: thriller — Wie: Karin Slaughter — Uitgever: HarperCollins

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

De Amerikaanse thrillerschrijfster Karin Slaughter. Ⓒ Foto Matty van Wijbergen

Een sterke maag is vereist voor lezers van de thrillers van de Amerikaanse bestsellerauteur Karin Slaughter. Haar nieuwste titel Na die nacht is daarop geen uitzondering. Gruwelijke details van verkrachtingen door een sadistische dader (of zijn het toch daders?) serveert ze recht voor zijn raap uit.