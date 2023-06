Superheld raakt steeds verder verstrikt in het verleden

Wat: actie, fantasy

Regie: Andy Muschietti

Met: Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton

In strips was The Flash in 1961 de eerste superheld die te maken kreeg parallelle universums en kruisende tijdlijnen. In de films grote van concurrent Marvel is dat sinds Doctor Strange (2016) gemeengoed en nu probeert ook de filmtak DC Comics de mogelijkheden van zo’n ’multiverse’ uit te buiten. En dus zien we naast Ben Afflecks Batman ook Michael Keaton weer in die gedaante opduiken.

The Flash geeft niet alleen een intiem inkijkje in het gevoelsleven van de sociaal onhandige en door-en-door onzekere titelheld, maar toont vanuit zijn perspectief ook hoe de wereld aan hem voorbijraast of door zijn snelheid juist eindeloos lijkt te vertragen. Als hij wordt gebeld om mensen te redden uit een instortend ziekenhuis in Gotham City, krijgt het begrip ’baby shower’ daardoor in slow motion een geheel nieuwe betekenis.

Desastreuse gevolgen

Als Barry Allen ontdekt dat hij zijn vermoorde moeder en zijn tot een gevangenisstraf veroordeelde vader zou kunnen redden door gebeurtenissen uit het verleden te beïnvloeden, is de verleiding om dat ook daadwerkelijk te doen groot. Helaas zijn de gevolgen van zijn ingrepen desastreus en komt hij tijdens zijn tijdreis ook zichzelf tegen.

Gaandeweg raakt deze supersnelle superheld steeds verder verstrikt in het verleden. Net als regisseur Andy Muschietti, die zijn eerdere lichtvoetigheid laat overspoelen door referenties aan de rijke historie van DC Comics. Tot The Flash daar bijna in verdrinkt.

✭✭✭