Zitten we nog wel te wachten op Lange Frans & Baas B?

Lange Frans (links) en Baas B gingen in 2009 met ruzie uit elkaar, maar maakten donderdagavond bekend samen weer te gaan optreden. Ⓒ ANP

Liefhebbers van Nederlandse hiphop kunnen hun geluk niet op. In navolging van rapduo The Opposites, die vorige maand op festival Appelsap hun rentree maakten, hebben ook Lange Frans & Baas B laten weten weer bij elkaar te komen. Beide formaties zagen in 2004 het levenslicht en hadden in de jaren daarna een flink aandeel in de vaderlandse hiphopindustrie. Inmiddels maken nieuwe rappers de dienst uit en is ook de scene veranderd. Zitten we eigenlijk nog wel te wachten op een terugkeer van Lange Frans & Baas B?