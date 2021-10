Bill Cosby opnieuw aangeklaagd voor 125 miljoen dollar

„Ik heb lang gewacht tot ik deze rechtszaak kon aanspannen, maar kijk er nu naar uit om gehoord te worden en om Cosby verantwoordelijk te houden voor wat hij mij heeft aangedaan”, aldus Bernard in Amerikaanse media. „Hoewel de feiten zich lang geleden afspeelden, leef ik elke dag van mijn leven nog met angst, pijn en schaamte.”

’Mentor’

Bernard ontmoette de acteur op de set van The Cosby Show, waar hij voorstelde om haar mentor te zijn. „Hij beschouwde mevrouw Bernard als zijn dochter”, klinkt het in de klacht. „Hij benadrukte dat kuisheid een deugd is, waarschuwde haar voor de seksuele druk in Hollywood, en zei dat ze hem Daddy mocht noemen.”

Maar tijdens een ’mentorsessie’ in een hotel zou Bernard van Cosby een drankje hebben gekregen, waarna ze zich ’duizelig voelde, moest overgeven, en zwak werd’. Volgens de aanklacht zou Bernard daarna in en uit bewustzijn zijn geraakt, en werd ze op een bepaald moment wakker ’terwijl meneer Cosby naakt op haar lag’. Ze herinnerde zich ook dat ze nee had gezegd.

De volgende ochtend zou Cosby haar geld hebben gegeven, en ervoor gezorgd hebben dat ze terug naar New York werd gebracht. „Meneer Cosby heeft mevrouw Bernard aangerand, geslagen en gedrogeerd”, concludeert de klacht.

Bernard beweert ook dat Cosby ermee dreigde haar aan te klagen voor laster als ze naar de politie zou stappen. „Hij zou haar wissen (’erase’, red.) als ze het misbruik bekendmaakte”, klinkt het. De advocaten van Bernard dienden de klacht donderdag in bij een rechtbank in de staat New Jersey. Het gaat om een burgerlijke klacht, niet om een strafzaak. Bernard vraagt een schadevergoeding van 25 miljoen dollar (zo’n 21,5 miljoen euro).

’Geen onsje bewijs’

Volgens Andrew Wyatt, woordvoerder van Cosby, maakt Bernard misbruik van de zogeheten ’look back provisions’, wetten die in sommige Amerikaanse staten van kracht zijn en die slachtoffers van seksueel misbruik toelaten om een burgerlijke klacht in te dienen, hoe lang geleden dat misbruik ook plaatsvond. „Die zijn ongrondwettelijk. Dit is de zoveelste poging om het gerecht te misbruiken door mensen die nooit een onsje bewijs aanbrengen om hun beschuldigingen hard te maken. Meneer Cosby blijft zijn onschuld staande houden, en zal hard vechten tegen alle beschuldigingen.”

Cosby werd in 2018 veroordeeld tot 10 jaar cel voor de aanranding van Andrea Constand. Hij zat daarvan twee jaar uit, maar werd in juni vrijgelaten nadat zijn veroordeling in beroep ongedaan werd gemaakt omwille van een procedurefout.