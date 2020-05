Girl with the Dragon Tattoo-serie in de maak

Het eerste deel van de trilogie van de Zweedse schrijver verscheen een jaar na zijn dood eind 2004. De boeken, Mannen die vrouwen haten (2005), De vrouw die met vuur speelde (2006) en Gerechtigheid (2007), waren een groot succes en werden al snel verfilmd in Zweden. In 2011 volgde Hollywoodfilm The Girl With The Dragon Tattoo, met Daniel Craig als journalist Mikael Blomkvist en Rooney Mara als Salander, een hacker.

Alhoewel in de boeken en eerdere films de samenwerking tussen Blomkvist en Salander centraal stond, gaat de nieuwe serie alleen om die laatste draaien. Zij zou daarin in een nieuwe omgeving in de wereld van vandaag opereren. Rooney Mara is niet bij het project betrokken en ook Noomi Rapace, die Salander in de Zweedse verfilmingen speelde, werkt voor zover bekend niet mee aan de serie.