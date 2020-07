Team Andrew aanvankelijk blij met desastreus verlopen BBC-interview

„We weten dat het hof blij was met het interview. We hebben genoeg contact met ze gehad nadat het was uitgezonden. Ik denk dat de schok niet kwam door het interview zelf maar door de reacties erop in de dagen en weken erna”, zegt Maitlis.

Andrew sprak met BBC over zijn vriendschap met Epstein en ontkende daarin dat hij seks had gehad met de minderjarige vrouwen die de miljardair aan hem zou hebben voorgesteld. De ’bewijzen’ die de prins daarvoor aanleverde, werden door de vele kijkers als ongeloofwaardig beschouwd.

Zo zei Andrew dat hij Virginia Giuffre, een vermeend slachtoffer, nooit had ontmoet. Tijdens een van de vermeende ontmoetingen op 10 maart 2001 was hij namelijk met dochter Beatrice bij een Pizza Express. De prins kon zich dat etentje nog zo goed herinneren omdat hij de ervaring „heel bijzonder” vond. Ook was het volgens Andrew niet mogelijk dat hij, zoals Virginia beweerde, tijdens een andere gelegenheid in een discotheek over haar heen had gezweet omdat hij met een „bijzondere medische conditie” kampt waardoor hij destijds niet zweette. Naast zijn opmerkelijke bewijsvoering vielen kijkers ook over zijn gebrek aan empathie voor de slachtoffers.

Maitlis besefte tijdens het monteren van de uitzending pas wat voor impact het interview zou hebben. „Ten eerste ging hij het onderwerp niet uit de weg. Ten tweede bleek voor mij uit het gebrek van een excuses en het uitblijven van een uiting van spijt dat de prins nog steeds geloofde dat zijn acties de juiste waren. Ten derde was het niveau van detail iets wat ik totaal niet had verwacht.”

De impact van het gesprek was groot voor de prins. Hoewel Andrew al jaren onder vuur ligt vanwege zijn banden met Epstein, nam de kritiek op de prins erna erg toe. De hertog van York legde kort na het gesprek zijn publieke functies neer en verdween uit de openbaarheid.