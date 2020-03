Deze filmsterren gaan niet meer naakt

Julia Roberts: „Weet je, ik ben moeder van drie kinderen en voel me goed met dit lichaam.” Ⓒ Getty Images

Of het nu gaat om een liefdesverhaal te versterken, de dynamiek tussen twee personen te illustreren, of simpelweg voor komische doeleinden: seksscènes en Hollywood zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Veel acteurs zijn dan ook gewend om uit de kleren te gaan en hebben geen moeite met wat bloot. Maar er zijn ook beroemdheden in de industrie die hun broek níet willen laten zakken voor een stomende scène.