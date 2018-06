Lange Frans wordt schansspringer

Dat meldt RTL Boulevard.

Eerder werd al bekend dat Emile Ratelband de sprong wil gaan wagen. Johan Vlemmix en Dirk Taat worden ook genoemd als kandidaten in het nieuwe programma dat vanaf maar op televisie te zien zal zijn.

In januari is in Zoetermeer een selectiedag geplad waarop gekeken wordt of de kandidaten daadwerkelijk geschikt zijn om aan de nieuwe show mee te doen.