Muziektheaterspektakel in voetbalstadion van Heracles over de ’man met de vele talenten’ Acteur Daniël Kolf bouwt mee aan monument voor Darius Dhlomo

Door Esther Kleuver

Steve Mokone (l. Uriah Havertong) en Darius Dhlomo (Daniël Kolf). Ⓒ Erik Franssen

We zijn niet gelijkaardig, maar wel gelijkwaardig. Zo luidde volgens acteur Daniël Kolf het levensmotto van de Zuid-Afrikaanse Darius Dhlomo, die in 1958 als een van de eerste donkere voetballers naar Heracles in Almelo kwam. Het verhaal van ’de man met de vele talenten’ is nog relatief onbekend, maar daar moet het muziektheaterspektakel Dhlomo in het voetbalstadion Erve Asito verandering in gaan brengen.