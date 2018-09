Robert Schoemacher uitgedaagd door vrouw

"In eerste instantie had ik ’nee’ gezegd”, bekent Robert. "Maar Claudia riep: ’Ik heb meegedaan aan Expeditie Poolcirkel. Je gaat me toch niet zeggen dat je dit niet aandurft hè?’”

"Toen ben ik op mijn besluit teruggekomen. Want ik ski al jaren en deins niet terug voor hoogte of snelheid, dus ik ga ervoor. Al waren mijn compagnons minder enthousiast…”

"Ik heb net een nieuwe zaak in Hilversum”, legt hij uit. "Bij een verkeerde landing breek je natuurlijk zó wat. Maar ik laat me niet door angst leiden. Dus ja, ik ga zweven door de lucht als een Vliegende Hollander.” Lacht: "Claudia’s Vliegende Hollander om precies te zijn.”