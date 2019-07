Superfan zet Glastonbury op zijn kop met perfect optreden

Tijdens het optreden van rapper Dave zondag op Glastonbury zocht hij iemand die met hem mee wilde rappen tijdens het nummer Thiago Silva, een ode aan de Braziliaans Franse voetballer, omdat hij deze rap normaal met AJ Tracey doet. Alex viel al snel op in het publiek omdat hij een shirt droeg van de voetbalclub met daarop de naam van Thiago Silva.

Vanuit het publiek probeerde de jongen al te laten horen dat hij de tekst inderdaad kent en ook dat viel op bij Dave. ,,Ik geloof dat hij wel iemand is die de tekst kent”, zegt hij voordat hij de jongen op het podium uitnodigt. Na een korte uitleg en wat ogenschijnlijk geruststellende woorden is dan eindelijk de tijd daar voor Alex om te laten zien wat hij kan.

Alsof hij een professioneel rapper is beweegt hij soepel over het podium en voert hij de rap perfect uit terwijl hij ook nog eens het publiek weet op te hitsen. Volgens aanwezigen op Twitter was het optreden ’het beste moment van het hele festival’.