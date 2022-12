Lil Kleine voor het eerst op Nederlands podium met verrassingsoptreden

Tijdens het nummer Investeren in de liefde verscheen de omstreden rapper op het podium. Kleine greep na het korte optreden zijn kans om ook een dankwoord te doen. „Ik ga het kort houden, het is je boy Lil’ Kleine. We hebben een bewogen jaar gehad. Ik wil iedereen, SFB en Ronnie Flex, bedanken. Maar wie ik vooral wil bedanken zijn jullie. Dank jullie wel dat ik vanavond hier mag zijn.”, aldus de rapper.

Het artikel gaat verder onder de video.

Daarna nam rapper Frenna het woord over. „Luister dan Lil’ Kleine, aan het einde van de dag zijn we allemaal familie en familie verdient een tweede kans”, luidt de uitleg van Frenna. Hij vervolgt: „Zo lang we maar aan het einde van de dag, de volgende dag, een beter mens worden.”

Nadat er in februari beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien was dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde heeft Lil Kleine niet meer op Nederlandse bodem opgetreden. Eerst stond hij op de line-up van Tik Tak Festival, maar de organisatoren draaiden de boeking terug nadat er ophef ontstond en bezoekers massaal hun kaartjes te koop aanboden. In het buitenland trad hij nog wel sporadisch op.

Het onderzoek, waarbij het OM Lil Kleine verdenkt van zware mishandeling, loopt nog. In november maakten zij bekend geen inschatting te kunnen geven wanneer dit afgerond zal zijn.