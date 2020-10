Rechter maakt gehakt van vrijlatingsverzoek R. Kelly

„Hoewel dit incident zorgwekkend is geeft dat niet meteen reden tot vrijlating”, laat rechter Harry Leinenweber in zijn verklaring weten. „Dit eenmalige incident betekent niet dat het gevangenissysteem incapabel is om Mr. Kelly veilig te huisvesten.”

Ook heeft de rechter het verzoek tot een hoorzitting over het vermeende voorval naast zich neergelegd. De medegevangene die de zanger zou hebben aangevallen is sinds het vermeende voorval wel naar een andere instelling overgebracht. „Vrijlating is nooit de juiste remedie voor zoiets”, vervolgt de rechter over Kelly’s verzoek.

R. Kelly zit vast in afwachting van verschillende rechtszaken die tegen hem lopen. De 53-jarige zanger wordt onder meer verdacht van het seksueel misbruiken van verschillende vrouwen.