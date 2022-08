Estavana Polman neemt afscheid van opa

Premium Binnenland

Charissa slachtoffer van misstanden in Nederlandse triatlonsport: ’Mijn lijf is opgebrand’

Charissa Zijlstra en Renate Timmerman stonden dus niet alleen, toen ze als triatleten probeerden de top te halen, maar fysiek en geestelijk zo zwaar werd mishandeld dat het onbegonnen werk was. In een donderdag gepubliceerd rapport over misstanden in de Nederlandse triatlonsport doen veel meer toppe...