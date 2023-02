Concerten Roger Waters in Amsterdam gaan door, nog geen klachten

De gemeente Frankfurt maakte eerder deze week bekend het concert dat gepland stond in het kader van de afscheidstournee van Waters te annuleren. Het stadsbestuur noemt de „voortdurend anti-Israëlische houding” van de zanger als reden. Waters is het niet eens met dit besluit. Zijn antwoord op zijn Twitter-account is „fuck them!”

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (Cidi) in Nederland doet dinsdag in het AD de oproep aan Mojo om de concerten „nauwlettend in de gaten te houden.” Het gaat directeur Naomi Mestrum te ver om de concerten van Waters te boycotten, al noemt zij de zanger in de krant een „walgelijke man die werkelijk krankzinnige dingen roept over Joden en over Israël. Deze man is de afgelopen jaren volledig doorgeslagen.” Mestrum valt onder anderen over de vergelijking die Waters maakte met het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Mojo heeft, behalve een oproep van het CIDI, nog geen klachten over het optreden ontvangen. De organisator meldt desgevraagd dat „een kleine 50.000 mensen zich verheugen op deze concerten. Goed om te horen dat ook het CIDI van mening is dat het te ver gaat om deze concerten te cancelen. We organiseren al jarenlang zijn shows om muzikale redenen maar dat betekent niet dat we achter zijn uitspraken staan”, licht een woordvoerder toe. „Artiesten hebben vaker een politieke mening die ze uitdragen, wat onderdeel is van hun artistieke en persoonlijke vrijheid.”