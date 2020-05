René van der Gijp aangevallen door gemaskerde mannen

Het incident speelde zich vlakbij zijn woning in Dordrecht af. „Ik stond voor het hek (van zijn huis, red.), en ineens sprongen er drie gasten vanuit het niets voor mijn auto en begonnen als idioten met hamers op die auto in te slaan”, vertelde een geschrokken Van der Gijp vrijdag in het radioprogramma Veronica Inside.

Door hard weg te rijden kwam de analyticus er zonder kleerscheuren vanaf. Daar speelde het beveiligde glas van zijn auto een grote rol bij: „Ik heb van die ramen die je niet snel kapot krijgt, normaal heb je aan één klap voldoende. Als je één klap op je kop krijgt, zoals op die ramen, dan ben je dood.”

Het zit Van der Gijp niet bepaald mee: begin februari werd er bij hem thuis ingebroken.