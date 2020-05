René van der Gijp over aanval met hamers: ’Het was een aanslag!’

Het incident speelde zich vlakbij zijn woning in Dordrecht af. „Ik stond voor het hek (van zijn huis, red.), en ineens sprongen er drie gasten vanuit het niets voor mijn auto en begonnen als idioten met hamers op die auto in te slaan”, vertelde een geschrokken Van der Gijp vrijdagmiddag in het radioprogramma Veronica Inside. ’s Avonds gaat hij in het gelijknamige tv-programma dieper in op de gebeurtenis. Hij lijkt aan de dood ontsnapt. „Als je er op een gegeven moment doorheen komt en je krijgt één klap van zo’n hamer, dan ben je dood. Ze stonden echt als een wilde te slaan.”

Gelukkig kwam de analyticus er zonder kleerscheuren vanaf. „Je schrikt je echt de pleuris. Wat ik niet wist is dat ik glas heb in deze auto waar je niet doorheen komt. Normaal is het één klap en klaar, maar hier kwamen ze gewoon niet doorheen. Ik kon dus achteruit rijden. In het begin heb ik nog getoeterd. Ik dacht: die stoppen wel, maar dat ging niet gebeuren. Toen ben ik achteruit de straat uitgereden en heb ik mijn zoon gebeld van joh, blijf binnen. En toen was de politie er al toen ik daarna weer terugkwam. Mijn zoon had hen gelijk gebeld.”

"’Ik houd er rekening mee dat dat kan gebeuren’"

Van der Gijp heeft nog altijd geen idee wat de reden van de aanval was. “Het kunnen drie dingen zijn: het kan mijn Rolex zijn, het kan de auto zijn of ik kan het zijn”, stelt hij. “Ik mag het van jou nooit zeggen en van Johan ook liever niet, maar een paar weken geleden had ik een interview waarin ik heb gezegd: ‘Ik zou best kunnen begrijpen dat als wij op een gegeven moment door Amsterdam lopen een beetje laat, dat we een pak rammel krijgen van iemand die wat wij aan tafel doen iets minder leuk vindt’. Ik ben altijd heel voorzichtig. Ik zou nooit ’s avonds door de stad lopen. Als ik in Amsterdam ga eten, zet ik altijd mijn auto in de parkeergarage en pak daar een taxi naar dat restaurant en weer terug. Ik ga nooit op straat lopen, want ik houd er gewoon rekening mee dat dat kan gebeuren.”

Johan Derksen reageert dat hij hij juist had verwacht dat Van der Gijp het minst risico zou lopen omdat hij ’het populairst is’ en ’de man van de lach’. „Tachtig procent van Nederland heeft een hekel aan Wilfred en ik lig ook niet zo goed”, meent hij. Maar Van der Gijp weet dat meteen te nuanceren. „Weet je wat het ook is, Johan? Je woont in een groot huis, je hebt een grote auto, je hebt een Rolex, je hebt een goed salaris, je hebt weinig last, ook nu met die coronatijd. Ja, dan zijn er misschien mensen die dat minder prettig vinden”, legt hij uit.

"Ik laat niet in mijn kop inslaan voor een horloge"

„Wat het vervelende is van die Rolex is dat ik die gekocht heb van mijn moeders geld, wat zij nog op de bank had staan toen ze overleed. Toen dacht ik: ’ik moet iets kopen’, want ik ben er helemaal niet van, maar ik moest iets kopen waarbij als ik er naar kijk dat ik nog een beetje aan haar denk of zo, dat vond ik leuk. Maar dat ding heb ik nu in de kluis gegooid bij de ING, want ik laat niet in mijn kop inslaan voor een horlogetje.”

Inbraak

Begin februari werd er nog bij hem ingebroken en Van der Gijp is er dan ook zeker van dat dat door dezelfde mensen is gedaan. „Absoluut, dat is gewoon dezelfde groep. De politie en burgemeester nemen het heel serieus. Ik wil alleen maar zeggen dat ik er altijd rekening mee hou dat het kan gebeuren. Een agent hoeft niet tegen mij te zeggen: ‘Het is wat, hè?’”

Wilfred denkt zelfs dat de luchtige manier waarop Van der Gijp destijds met de inbraak omging de daders extra boos zou kunnen hebben gemaakt. „Je weet niet hoe link ze zijn dat het weer mislukt is”, reageert René. „Maar het is nu klaar. Als er nu één door de straat loopt, licht de hele buurt op. Ik heb het er nu drie dagen over. Ik heb wel zoiets van: het is mislukt. Het is nu wel klaar. Ik vind het nu wel leuk geweest en wil nu gewoon door. Het is gelukkig mislukt, ik ben er gezond uit gekomen, je kan niet meer doen dan nog wat extra maatregelen nemen. Ik heb al heel veel beveiliging om mijn huis heen, maar dit is gewoon op straat gebeurd hè? Dus zo ver komen die camera’s niet. Maar nu wel.”

Ondanks dat hij nog steeds luchtig omgaat met de aanval, zit de schrik er wel degelijk in. „Het was echt een aanslag, ik zweer het je”, besluit hij.