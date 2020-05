Dua Lipa moet eigen festival cancellen

De veiligheid en gezondheid van alle festivalgangers, werknemers en artiesten gaat voor, zo stelt Dua. „We vinden het jammer dat we deze zomer niet samen kunnen vieren, maar we kunnen niet wachten tot we elkaar weer zien in 2021.”

Het Sunny Hill Festival werd in 2018 voor het eerst georganiseerd door Dua en haar vader. Op de eerste editie, waar 50.000 mensen op afkwamen, was Dua Lipa zelf headliner samen met Martin Garrix. Vorig jaar stonden onder anderen Calvin Harris en Miley Cyrus op de line-up.