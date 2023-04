Kees van Kooten: ’Alsof een deel van mijzelf is gestorven’

In het memoriam van deze week van het tijdschrift schrijft Van Kooten dat het voelt alsof hij ’een broer’ verloren heeft. De twee, die onder andere bekend zijn van hun typetjes in het programma Van Kooten & De Bie, kenden elkaar al zeventig jaar. Kees legt uit dat Wim, die volgens hem bedachtzamer was dan hijzelf, hem al ’meer dan eens voor een ramp’ heeft behoed. „Op veel kruispunten in mijn leven heeft Wim de richting aangegeven. Een belangrijke man.”

De Bie was belangrijk voor zijn persoonlijke ontwikkeling, maar was volgens Van Kooten dat ook als vernieuwer van de media.

„Maar het meest zal ik ons reguliere contact missen, even bellen, bij elkaar langsgaan, dat ongedwongene. En Wims gevoel voor humor natuurlijk, zijn scherpe oog. Er is iets definitief afgesloten. Alsof een deel van mijzelf is gestorven”, aldus Kees.

Wim de Bie overleed op 83-jarige leeftijd, dit maakte de Vpro op 27 maart bekend. De Bie kampte al jaren met ernstige gezondheidsproblemen.