Docu onthult nieuwe details over leven Robin Williams

Robin Williams Ⓒ BSR Agency

Het is zondag vijf jaar geleden dat acteur en komiek Robin William zichzelf het leven ontnam. Op 11 augustus 2014 werd hij dood aangetroffen in zijn huis in Californië. In een nieuwe documentaire over zijn leven, Robin Williams: When the Laughter Stops, worden details onthuld over zijn leven en de bijzondere vriendschap met Christopher Reeve en John Belushi.