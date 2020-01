Toren C stopt na zevende seizoen

De dames hebben ’behoefte om iets nieuws te maken’. „We willen nieuw en fris. We hebben nog steeds dezelfde humor, dus straks heet het misschien Toren A of X. Maar we gaan nieuwe dingen maken en dus stoppen met Toren C”, zei Margôt.

Hoewel ze er enorm van hebben genoten zo veel mensen blij te hebben kunnen maken, is het ook volgens Maike de juiste beslissing. „Er komt een moment dat je denkt: ik wil verder.”

De serie, waarin Margôt en Maike zo’n veertig personages in een kantoorgebouw vertolken, is sinds 2008 op de buis. Het zevende, en dus laatste seizoen, is zondag van start gegaan bij NPO 3.