Netflix-baas: omstreden uitzending Dave Chapelle wordt niet verwijderd

In de begin deze maand verschenen special The Closer zei Chappelle onder meer dat de transgendergemeenschap te weinig eelt op de ziel heeft. De opmerkingen van de komiek vielen bij onder meer medewerkers van Netflix verkeerd en zij eisten dat de uitzending offline werd gehaald. Sarandos schreef in een uitgelekte brief aan zijn personeel dat hij achter de special bleef staan. „We werken hard om onze makers creatieve vrijheid te geven, ook al betekent dat dat sommige content op Netflix door sommige mensen als schadelijk wordt gezien.”

Een week later ziet hij het toch anders, al meent hij ook dat zijn interne mail uit de context is gerukt. „Ik had veel menselijker moeten reageren”, zegt Sarandos nu. „Ik had te maken met een groep werknemers die zich gekwetst voelde en dat had eerst moeten worden erkend, voordat je ingaat op de specifieke details.” Sarandos benadrukt wel opnieuw dat hij en Netflix artistieke vrijheid hoog in het vaandel dragen en dat er van ’hate speech’ geen sprake was. „Als je dat definieert als: ’heeft het de intentie om iemand lichamelijk te beschadigen? Nee, ik geloof niet dat het dan onder haatdragende taal valt’.”

Transgender medewerkers van Netflix en hun medestanders zijn van plan woensdag te demonstreren. Ze hopen daarmee voor elkaar te krijgen dat de special alsnog van de streamingdienst wordt gehaald. Sarandos is echter voorlopig niet van plan om de uitzending offline te halen. „Ik geloof niet dat er heel veel oproepen zijn om het te verwijderen.” Wel laat hij weten de afgelopen dagen veel persoonlijke gesprekken te hebben gehad met zijn medewerkers over het onderwerp en daarmee door te gaan.