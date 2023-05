Anna Wintour lijkt relatie met Love Actually-ster Bill Nighy te bevestigen

Het is niet de eerste keer dat Wintour (73) en Nighy (73) samen naar een evenement gaan, maar het is wel voor het eerst dat zij samen op het Met Gala verschijnen. Wintour hield de arm van de Love Actually-acteur vast terwijl zij poseerden voor de camera. De geruchten dat de vonk is overgeslagen tussen Wintour en Nighy doen al jaren de ronde.

Wintour was eerder zestien jaar getrouwd met de Amerikaanse zakenman Shelby Bryan. De twee gingen in 2020 uit elkaar. Daarvoor was Wintour getrouwd met David Shaffer met wie ze twee kinderen heeft. Nighy ging in 2008 uit elkaar met actrice Diana Quick, met wie hij een dochter heeft.