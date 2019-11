Joker als derde film van 2019 miljoen bezoekers

Dat heeft distributeur Warner Bros. maandag bekendgemaakt. Joker is hiermee momenteel de op twee na best bezochte bioscoopfilm van 2019. Alleen The Lion King (ruim 3 miljoen bezoekers) en Avengers: Endgame (ruim anderhalf miljoen) deden het tot nu toe beter dan de DC Comics-film.

Joker is niet alleen in Nederland een grote hit; wereldwijd bracht de film inmiddels meer dan 900 miljoen dollar op. Vooral in de VS deed de film weer een discussie oplaaien over geweld in films. Tegenstanders stellen dat de film zou kunnen aanzetten tot geweld. Ook Gordon uitte deze zorgen nadat hij voortijdig de zaal had verlaten omdat hij de film te naargeestig vond.

De meeste bezoekers hebben echter louter lof voor de film, die oproept tot meer compassie voor verwarde mensen in de samenleving. Onder anderen regisseur Martin Koolhoven brak een lans voor Joker. De film won op het festival van Venetië een Gouden Leeuw en hoofdrolspeler Joaquin Phoenix wordt door vriend en vijand getipt voor een Oscar.