’Robot heeft een kloppend hart’

Robot Shiny (Gerold Guthman) zorgt goed voor Betty (Marianne Seine), tot grote irritatie van haar man Aad, die zich al snel overbodig voelt. Ⓒ Foto Anna van Kooij

Met vallen en opstaan wist Gerold Guthman de robot Shiny steeds meer vorm te geven. De acteur zet een uitzonderlijke acteerprestatie neer in het theaterspektakel Robot van Vis à Vis, dat deze zomer opnieuw te zien is op het eigen terrein van het gezelschap in Almere.