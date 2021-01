Mist Estelle straks eigen rechtszaak om huisuitzetting?

Vanaf zonnig Dubai wenst Estelle Cruijff iedereen een gelukkig nieuwjaar... maar of dat nu zo slim is? Ⓒ Instagram

Het lijkt erop dat ESTELLE CRUIJFF (42) de komende weken nog volop van haar appartement aan het Vondelpark wil genieten… Zij zal daar in quarantaine moeten, wanneer zij is teruggekeerd van haar onverwachte en luxe nieuwjaarsvakantie in Dubai. De socialite was daar met niemand minder dan LIL’ KLEINE (26), die vrijwel zeker ook een groot deel van haar vakantiegeld voor zijn rekening moet hebben genomen.