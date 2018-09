Huizenstrijd Rafael en Sylvie?

De bezittingen zijn samen goed voor zo'n drie miljoen euro. En uit gegevens van het Openbaar Kadaster blijkt dat de voetballer en de presentatrice in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

De ouders van Rafael wonen in een stulpje in Beverwijk. Die woning kocht de voetballer in 2001 voor 308.571 euro.

Toen de HSV-speler nog met Sylvie in Nederland woonde, kwam er drie jaar later een huis in Uitgeest bij. Samen betaalden ze daar 539.000 voor. Op de twee huizen rust een totale hypotheek van 924.000 euro.

In december 2007 verloren Rafael en Sylvie hun hart aan een stuk landgoed in het Noord-Hollandse Bergen. Het perceel - inclusief een royaal stuk duinen - kostte 1.965.000 euro. Omdat hun droomhuis nog gebouwd moest worden, nam het showbizzkoppel een hypotheek van 2.150.000 euro.

Er is een kans dat de twee huizen en het perceel worden getaxeerd en dat een van de twee de ander een bedrag moet betalen voor de eventuele overwaarde. Maar Rafael en Sylvie kunnen er ook voor kiezen om de boel te koop te zetten en de eventuele winst of het verlies te delen.

