Ali B en Waylon hebben al eerder ruzie gehad

„Ik snap dat als die beelden lekken, mensen dat niet zien aankomen. Voor ons gebeurde dat tijdens privétijd: tussen de opnames door”, vervolgt hij. „Waylon en ik moesten er gewoon om lachen. Wij weten wat er aan de hand is. Waylon en ik werken al zo lang samen en met echte vrienden krijg je weleens ruzie, het was al heel snel weer goed tussen ons.”

Het verbaast Ali niet dat er zoveel ophef rondom de ruzie is ontstaan. „Er wordt commotie om minder gemaakt”, zegt hij daarover. Op de vraag of hij een gesprek heeft gehad met zijn baas Peter van der Vorst zegt hij: „Nee, dat heb ik niet gehad. Toen het is gebeurd, heb ik uitgelegd wat er gebeurd is.”

Ali B en Waylon kregen eerder deze maand tijdens de opnames van The Voice of Holland flinke woorden. Even gingen de geruchten rond dat het ook fysiek werd, maar dat ontkrachtte Ali B vrijwel direct. Over de inhoud van de „discussie” wilde Ali het niet hebben. „We waren het ergens niet over eens en zijn allebei emotionele gasten. Albert Verlinde beweerde dat het fysiek was, maar het is allemaal verbaal ’Ali Verbali’ gebleven”, aldus de rapper.