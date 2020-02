’Heiligdom’ Keith Flint jaar na zijn dood verkocht

Het huis is een monument in de tweede graad: niet uitzonderlijk, maar wel belangrijk om in de oorspronkelijke staat tebehouden. De woning in Essex ging voor 1,4 miljoen pond van de hand.

Hoewel het huis in een rustige omgeving staat, valt er binnenshuis nog wel wat te ontdekken van de wilde levensstijl die Flint ooit had. Ook een voorkeur voor absurde moderne kunst en een foto van een Uzi drukken het stempel van de zanger op het 14e-eeuwse gebouw. Een schedel en gotische waterspuwers maken de eigen sfeer die de flamboyante zanger wilde neerzetten, compleet. De orangerie bood een ideaal plekje om zich terug te trekken. Het landgoed eromheen heeft ook een meertje. Met een buitenschuur omgetoverd in een gym en een binnenkamer als kantoor, was Flint er bovendien van alles voorzien. Hij zou het huis dan ook gezien hebben als zijn ’heiligdom’.

In de omgeving staat ook een pub, The Leather Bottle, die Flint ooit kocht om het te redden van sluiting. In 2017 deed hij het weer van de hand. Een vaste kroegbezoeker zegt dat Flint ervan genoot om als een landheer daar te verschijnen, in een tweedjasje en met een hoed op.„Maar wanneer hij zijn hoed afnam, zag je weer die blauwe en groene spikes. Hij was een normale gast. Hij wilde hier gewoon een van de mannen zijn.”