Bed & Breakfast meest populair met 1,5 miljoen kijkers

Het programma op de omroep voor de oudere kijker scoort al vanaf de eerste uitzending boven het miljoen en bereikte met de vierde aflevering vrijdagavond een marktaandeel van 25 procent.

The Voice Kids werd met 1,3 miljoen kijkers goeie derde en bereikte een marktaandeel van 22 procent. Naar het daaropvolgende Beau keken 894.000 kijkers, een marktaandeel van 19 procent. Gemiddeld keken er in deze eerste week van zijn talkshow 708.000 kijkers. Ten opzichte van zijn voorganger, betekende dat een daling van 18 procent; Jinek scoorde in haar laatste week een gemiddelde van 948.000 kijkers.

Concurrent Op1 deed het op de NPO beter met 1,1 miljoen kijkers (28 procent). Talkshow M trok op de vroege avond 811.000 kijkers (22 procent).

Het Gesprek met de minister-president wist een miljoen kijkers te boeien. Het NOS-journaal werd traditiegetrouw het best bekeken met 2 miljoen kijkers.