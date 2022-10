Mariëlle Tweebeeke wint Sonja Barend Award

Mariëlle Tweebeeke Ⓒ ANP/HH

Mariëlle Tweebeeke heeft de Sonja Barend Award gewonnen. De presentatrice krijgt de vakprijs voor het beste televisie-interview voor haar gesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski in Nieuwsuur in mei. Sonja Barend, naar wie de prijs is vernoemd, maakte de winnaar maandagavond bekend in het NPO 1-programma Khalid & Sophie.