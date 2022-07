’Amanda Bynes na verbreken verloving nog wel samen met vriend’

Premium Buitenland

Echtpaar verstrikt in regelbrij na huwelijk in China: ’Dit hadden we van Nederland nooit gedacht’

De Nederlandse Céline Lamée (41) en haar Britse echtgenote Heather Mowbray (42) voelen zich door Nederland in de steek gelaten. Nederland erkent hun huwelijk niet, dat door de Britse ambassade in Peking is voltrokken. Lamée: „Dit is gewoon discriminatie. Als we een gemixt koppel waren dan was dit ge...