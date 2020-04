Justin Bieber gebruikt extra tijd om te bidden en mediteren

„Bidden en meditatie”, antwoordde Justin op de vraag hoe hij zich door de ’quarantaine’ heen sleept. „Het helpt me ook veel om te sporten, fysiek en actief te blijven. Ik bid en mediteer, dat soort dingen. Ik schrijf muziek en luister naar muziek. Muziek is heel krachtig; het kan je echt helpen wanneer je je slecht voelt.”

De zanger en zijn vrouw Hailey vermaken zich ook in de keuken. „We koken een beetje, maar we hebben het geluk dat we een kok aan huis hebben. We hebben laatst pasta met penne gemaakt en dat was erg lekker.”

Wel kijkt Justin reikhalzend uit naar het moment dat hij weer op pad kan. „Ik zat erover na te denken om naar een warme plek te gaan want we zijn nu in Canada en het is ijskoud. Dus ik dacht aan de Bahama’s of ergens anders waar het warm is.”