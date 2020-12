Monique emotioneel: ondanks coronacrisis toch jaar vol liefde

Zo schrijft ze bij een foto van zichzelf bij een kerstboom vol lichtjes: „De afgelopen jaren waren de decembermaanden voor mij helemaal niet fijn, veel dierbaren verloren in deze maand en veel verdriet gehad.”

Toch lijkt er dit jaar meer hoop. „2020, het jaar met een prachtig engelengetal, was een jaar van verwerken, met veel liefde om me heen. Thuis! Ik denk dat ik me daardoor zo verheug op de laatste dagen van dit jaar, om samen met mijn gezin 2020 te omarmen. Ondanks de Covid situatie heeft het ons drie heel veel moois gebracht.”

Een wereld van verschil met de vorige kerst voor Monique, toen ze net haar oma Corrie had verloren en de kerst zonder André moest doorbrengen nadat die in de armen van Bridget Maasland was gevlogen. In februari van dit jaar kwam hij echter na een zonvakantie op Curaçao met Bridget direct weer naar Monique en later liet zij weten dat hij weer van harte welkom was in haar huis en hart.