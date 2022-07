Herman Brusselmans (64): ’Lena (30) en ik verwachten een kindje’

„Ik moet van Lena alvast zeggen dat ze niet op de foto wil met een dikke buik”, klinkt het lachend. De schrijver vertelt aan Nieuwsblad dat hij echt geen loopje met de werkelijkheid neemt in zijn laatste column in Humo. Daarin beschrijft hij, zoals altijd rechttoe rechtaan, hoe hij bezig was aan een boek over alles wat hij onlangs met zijn 34 jaar jongere vriendin Lena meemaakte.

„In het tweede hoofdstuk vertel ik over het bezoek aan de dokter”, schrijft hij, „die na uitvoerig onderzoek het goede nieuws bevestigde, en huilend vielen we elkaar in de armen, en de arts pinkte ook een traantje weg.”

Brusselmans gaf eerder toe soms journalisten te bedotten. Zo beweerde hij ooit tegenover Nieuwsblad naar Amsterdam te willen verhuizen, wat achteraf niet bleek te kloppen. „Maar we verwachten echt een kindje”, drukt Brusselmans de krant na herhaaldelijk vragen op het hart. „Twee maanden geleden kregen we het nieuws te horen. Het is voor mij ook nog een beetje wennen. We weten nog niet of het een jongen of een meisje wordt, alles wat we voorlopig hebben is een klein fotootje van het vruchtje.”

Niet gepland

„Als het kindje uiteindelijk geboren wordt, zal ik 65 jaar zijn”, gaat hij verder. „Dat is een beetje confronterend, maar ik zie dat niet per se negatief. Lena en ik zijn nu vooral erg gelukkig. We waren niet ’aan het proberen’, zoals men dat dan zegt. Het was niet voorzien, niet gepland. Het is gewoon gebeurd.”

Voor zowel Lena als Herman Brusselmans wordt het hun eerste kindje. De schrijver was in het verleden al twee keer getrouwd, maar beide huwelijken bleven kinderloos. Vorig jaar liet hij nog optekenen dat hij openstond voor het idee om kinderen te krijgen. „Dat heeft toen alle kranten gehaald, maar voor mij was dat geen ophefmakende bekentenis. Lena en ik zijn al zo’n zes jaar samen. En zij slikt geen pil, dus het had evengoed veel vroeger kunnen gebeuren.”