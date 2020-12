Thaise koning voor het eerst alleen op pad met bijvrouw Sineenat

Sineenat Wongvajirapakdi (35) werd deze zomer weer in genade aangenomen door de wispelturige koning. Die had haar een jaar geleden nog ongehoorzaamheid verweten en in de ban gedaan, slechts enkele maanden nadat ze tot verrassing van iedereen officieel was aangewezen als ’noble consort’. In oktober kwam Sineenat met het koningspaar vanuit Duitsland terug naar Thailand, waar ze meteen bij een aantal officiële plechtigheden verscheen. Maar wel in een bijrol en op gepaste afstand van koningin Suthida.

Vervolgens kreeg Sineenat een hele reeks solo-activiteiten waarbij ze alle uithoeken van Thailand bezocht terwijl koning en koningin het wat rustiger aan deden en Suthida van universiteit naar universiteit trok om maar liefst 39 eredoctoraten te ontvangen. Bij voorkeur uit handen van Vajiralongkorn zelf. Het Thaise publiek ondertussen maakte een vergelijking tussen de twee koninklijke vrouwen en oordeelde dat Sineenat in de omgang met het publiek veel losser en spontaner was dan Suthida.

Dat de koning nu ook naar buiten treedt zonder Suthida en met alleen Sineenat, is opvallend. Volgens volgers van het Thaise koningshuis woedt op de achtergrond een felle strijd tussen de aanhangers van beide vrouwen, waarbij geen middel wordt geschuwd. Zo zijn honderden intieme en weinig aan de verbeelding overlatende foto’s van Sineenat naar media gelekt, zo werd vorige maand bekend.