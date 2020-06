Ice-T: ’Law and Order was zo eerlijk mogelijk’

„Volgens mij is het zo lang op tv geweest omdat ze probeerden zo eerlijk al smogelijk te zijn. Je hebt donkere gangsters, maar je hebt ook een donkere rechter, een donkere advocaat”, vertelt de hiphopster.

Toch was de serie op een bepaald vlak niet representatief. „Ik draag Gucci. Mariska Hargitay (detective Olivia Benson in de serie) draagt designerkleren. Politieagenten kunnen zich dat in het echt helemaal niet veroorloven. Dus op een bepaalde manier werd er een baan geromantiseerd die helemaal niet romantisch was.”

Ice-T steunde onlangs de beslissing van producer Dick Wolf, die een producer ontsloeg die bedreigingen postte over de protestanten. Zelf is bij binnenkort te zien in een nieuwe film over racisme binnen de politiemacht: Equal Standard.