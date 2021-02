Prins Laurent wacht nog steeds op zijn 50 miljoen

De prins wacht al jaren op zijn geld. De jongere broer van koning Filip had in 2008 met zijn stichting de Global Sustainable Development Trust (GSDT) bijna vijftig miljoen euro geïnvesteerd in een herbebossingsproject in het Noord-Afrikaanse land. Dat project werd echter abrupt stopgezet en in de daaropvolgende jaren was er in Libië sprake van een burgeroorlog, verschillende regimewisselingen en wanorde.

De Belgische rechter had in 2014 bepaald dat het bedrijf van de prins recht had op terugbetaling, maar verder werd geen actie ondernomen. Dit tot groot ongenoegen van Laurent, omdat andere instellingen wel door de overheid werden gesteund bij hun pogingen om schulden op de Libische autoriteiten te verhalen. Laurent wilde uitbetaald krijgen via Global Sustainable Development Trust, maar die rekening is op last van het sanctiecomité van de VN bevroren.

De Belgische regering had aanvankelijk bezwaar tegen de uitbetaling, maar die mening werd veranderd na een gesprek dat minister Van Peteghem onlangs had met curatoren van de stichting van Laurent. Hij zei na afloop dat hij zijn collega van Buitenlandse Zaken gevraagd had om de VN in te lichten dat uitbetaling door het ’ontdooien’ van de fondsen kan plaatsvinden.

Dat heeft het sanctiecomité van de VN geweigerd. De stichting van de prins onderzoekt nu de beslissing en of ze in beroep kan gaan.