Duncan Laurence presenteert nieuwe single tijdens Songfestival

Op 18 mei opent Duncan, die momenteel een wereldhit scoort met Arcade, de eerste halve finale en in de finale op 22 mei zingt hij voor het eerst live zijn nieuwe nummer. „Ik heb heel veel zin in om op te mogen treden op het Eurovisiesongfestival”, laat Duncan weten. „We hebben er met z’n allen zo lang op moeten wachten, maar het is bijna zo ver. Het is super bijzonder om terug te mogen keren op het podium van het songfestival, waar het voor mij, twee jaar geleden, allemaal begon.”

Ook ’Head of Show’ Gerben Bakker kijkt uit naar de optredens. „Het is bijzonder om samen te werken met Duncan en zijn creatieve team”, zegt hij. „De afgelopen maanden is hard gewerkt om optredens op hoog niveau te presenteren. Kortom: de kwaliteit die wij van Duncan Laurence gewend zijn en waarmee hij dit unieke festijn naar ons land heeft gehaald. Ik ben ervan overtuigd dat hij met zijn optreden in de ’Grand Final’ opnieuw de kijkers zal raken.”

De 65e editie van het Eurovisie Songfestival vindt plaats van 18 tot en met 22 mei in Rotterdam Ahoy.