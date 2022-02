Vrouw klaagt Trey Songz aan voor verkrachting

In de documenten, in handen van TMZ, beschrijft de vrouw dat ze een seksuele relatie had met Songz, die eigenlijk Tremaine Neverson heet, tot het misbruik in 2016. Dat vond plaats tijdens een feestje in een huis in Los Angeles. Songz vroeg haar daar om mee te gaan naar een slaapkamer voor seks. Onderweg ernaartoe vroeg hij de vrouw om anale seks, waarop ze meerdere keren aangaf dat niet te willen.

Het vermeende slachtoffer stelt dat de zanger in de slaapkamer opeens veranderde in een „brute verkrachter.” Hij zou haar broek van haar afgetrokken hebben, haar op de grond hebben vastgepind en haar anaal hebben gepenetreerd. De vrouw zegt dat ze heeft gegild van de pijn, Songz gesmeekt heeft te stoppen en heeft geprobeerd hem van zich af te krijgen. Na het misbruik is ze meteen gevlucht in een Uber. De chauffeur zag dat zij enorm overstuur was en heeft haar naar een ziekenhuis gebracht, waar werd geconstateerd dat ze verwondingen had opgelopen. De politie werd gebeld, maar de vrouw durfde de naam van Songz niet te onthullen.

De vrouw eist nu 20 miljoen dollar van de zanger. Ze wordt vertegenwoordigd door de advocaat die ook is ingehuurd door twee andere vrouwen die Songz beschuldigen van seksueel misbruik.