Alicia Keys en Swizz Beatz na negen jaar nog stapelverliefd

„Het leven bloeit volop. De woestijnwinden en stormen kunnen ons niet deren. Het water is hier altijd warm”, dichtte de 38-jarige Alicia bij een foto van hun samen in een zwembad. „Ik stuur je alle vrede en liefde en eindeloze gelukswensen.”

De 40-jarige rapper eerde zijn echtgenote met een oud kiekje. „Negen jaar geleden namen we deze foto en zagen we eruit als twee verliefde kinderen. Nu is het negen jaar later, hebben we twee kinderen en voelt het nog steeds als een jonge liefde.” Swizz had daarnaast ook een tip om hun huwelijk goed te houden. „We moeten het vuurtje warm houden door elkaar elke dag aan het lachen te maken en spontane dingen te blijven doen.”

De muzikanten stapten op 1 augustus 2010 in het huwelijksbootje. Samen hebben ze twee zoons: de 8-jarige Egypt en de 4-jarige Genesis.