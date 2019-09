Kijkers over talkshow Beau: ’Die Robert Jensen is wel afgevallen’

Beau trapte zijn talkshow af met een gesprek over het onderwijs. Zo konden onderwijzers vertellen over hoe het was om voor een klas te staan met vijftig kinderen. Zijn aanpak leverde hem veel lof op.

Het feit dat Beau heeft gekozen om achter een bureau te gaan zitten en zijn gasten te laten plaatsnemen op een bank, is voor veel mensen nog even wennen. Bij menigeen komen herinneringen aan de talkshow van Robert Jensen boven.

Beau sloot de uitzending overigens zingend af. In het nummer, op de melodie van My Way van Frank Sinatra, zong hij onder andere over zijn voorgangers Art Rooijakkers en Twan Huys. Ook nam hij vast een voorsprong op mogelijke negatieve reacties op zijn talkshow. Zo zong hij onder andere ’Ik haal Sinterklaas niet’ en ’Ik denk aan Pauw, aan een heel lang touw’.