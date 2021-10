Queen Elizabeth terug op Windsor

Volgens Britse media is de koningin zaterdagmiddag teruggekomen. Elizabeth was vanaf 23 juli in Schotland te vinden. Het was de eerste zomervakantie zonder haar echtgenoot prins Philip. Hij overleed in april.

Prins Andrew verbleef ook nog een paar weken bij de koningin op Balmoral. Hij kwam vorige week terug, nadat hij de dagvaarding van Virginia Giuffre die in Amerika een rechtszaak tegen hem heeft aangespannen vanwege seksueel misbruik, had geaccepteerd.

De Queen heeft een druk najaar voor de boeg en is afgelopen weekend meteen begonnen met haar werkzaamheden. Zo woonde ze zaterdag nog een ceremonie bij voor de opening van het nieuwe Schotse parlementaire jaar. In haar speech haalde ze de hertog van Edinburgh nog even aan en sprak ze haar waardering uit voor het Schotse volk.