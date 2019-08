Adele deelt vrolijke zomerfoto’s op Instagram

De Britse was deze zomer onder meer op een boot, in het water, op een rots in de bergen en in het ravijn te vinden. Waar de kiekjes precies genomen zijn is niet duidelijk. Ze was in ieder geval niet alleen, want op meerdere foto’s werd Adele lachend gekiekt in het gezelschap van vrienden.

Ⓒ Instagram

In april werd bekend dat Adele na ruim zeven jaar van haar man Simon zou gaan scheiden. Een maand later stelde OneRepublic-zanger Ryan Tedder, die vaak samenwerkt met Adele, de fans van de zangeres al enigszins gerust. „Het was heel zwaar”, zei hij toen over de relatiebreuk van Adele. „Maar het gaat goed met haar, zeker weten.”

Volgens de zanger zou de scheiding haar ook weer inspireren tot nieuwe muziek. „Zonder twijfel.”