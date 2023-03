Gary Lineker stopt met sportprogramma na ophef over tweet

De BBC zegt dat er de afgelopen dagen ’uitgebreide gesprekken’ met Lineker zijn gevoerd. „We hebben gezegd dat we zijn recente activiteiten op sociale media beschouwen als een schending van onze richtlijnen”, staat in een verklaring. De omroep heeft daarom besloten dat de presentator een stap terug moet doen tot er duidelijke afspraken zijn gemaakt over zijn gedrag op sociale media.

Lineker is volgens de BBC ’ongeëvenaard’, als het gaat om voetbal- en sportverslaggeving en mag hij ook een eigen mening hebben. „Maar we hebben hem gezegd dat hij ver weg moest blijven van partijpolitieke kwesties of politieke controverses.”

De 62-jarige presentator haalde dinsdag op Twitter uit naar binnenlandminister Suella Braverman nadat zij bekendmaakte dat de regering wil dat illegale migranten niet meer in aanmerking komen voor asiel. Lineker noemde dat „verschrikkelijk” en een „onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen.” Volgen hem verschilt het niet veel met dat van Duitsland in de jaren dertig van de vorige eeuw.