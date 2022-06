Boy Edgarprijs voor jazz-gigant Ronald Snijders

Ronald Snijders krijgt de Boy Edgarprijs. Dat werd op donderdag 23 juni bekend gemaakt tijdens het InJazz Festival. De fluitist, componist en etnomusicoloog geldt al meer dan vijftig jaar als vernieuwer in het jazzveld. De jury omschrijft hem als ’pleitbezorger voor verbeelding en ambassadeur voor niet-aflatende nieuwsgierigheid’. Op 7 december neemt Snijders de prijs in ontvangst.

De carrière van Ronald Snijders (1951) wordt gekenmerkt door veelzijdigheid. Door de Surinaamse muziekstijlen kaseko en kawina te vermengen met jazz, funk en soul brengt hij een geheel eigen klankwereld tot leven. Ook als improvisator en vaandeldrager voor kaseko-muziek drukt hij zijn stempel op de ontwikkeling van jazz- en geïmproviseerde muziek in Nederland.

Het delen van kennis en inspiratie staat centraal in Snijders’ werk: al decennialang staat hij te boek als spilfiguur die generaties, culturen, luisteraars en spelers verbindt. De jury was unaniem in het besluit om de prijs aan Snijders toe te kennen: ’Vanuit een sterke liefde voor zijn wortels, startende bij de muzikale erfenis van zijn vader, heeft Snijders een grote nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen. De connectie met de jongere musici is voor hem essentieel. (...) Hij is een genereus musicus die ervoor zorgt dat ook andere musici kunnen stralen.’

De Boy Edgarprijs is de belangrijkste prijs in de Nederlandse jazz- en geimproviseerde muziek en bestaat uit € 25.000 en de bronzen wisselsculptuur ‘John Coltrane’ van Jan Wolkers. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een uitvoerend musicus die op bijzondere wijze bijdraagt aan het genre.