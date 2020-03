Freek de Jonge: stort aow-uitkering in coronanoodfonds

„Kan Freek de Jonge niet ook in quarantaine? Voor een jaar ofzo, zonder Twitter?”, vraagt iemand zich af en een ander haalt fel uit naar de cabaretier: „Freek zijn laatste hersencel is nu ook afgestorven.” En dit zijn slechts een paar van de vele negatieve reacties.

Meerdere Twitteraars vragen Freek of hij zelf niet wat kan doneren. „Er zijn vast wel artiesten, zoals jij. te vinden, die bereid zijn hun inkomen in een Corona fonds te storten. Geef, zoals voorgesteld in je tweet, het goede voorbeeld Freek en .... doneer. Laat ons even weten via Twitter hoeveel je gedoneerd hebt”, stelt een gebruiker van het sociale medium voor. Een ander schrijft: „Waar blijven jouw donaties Freek?”

"De woede begrijp ik niet"

In de daarop volgende tweets nuanceert Freek zijn verhaal en legt hij uit wat zijn exacte plan is. „Mijn idee was en is: Er krijgen in Nederland ruim drie miljoen mensen AOW. Van die drie miljoen mensen zijn er vast wel honderdduizend voor wie die uitkering niet noodzakelijk is om maandelijks van rond te komen. Als die nu bereid zijn dat maandelijkse bedrag te laten terugvloeien in een sociaal cultureel (staats)fonds, kunnen we daar in de zwaar getroffen culturele sector mooie dingen mee doen.”

Hij voegt daar aan toe: „Temeer daar te verwachten is dat zzp’ende acteurs en theatertechnici niet de eerste groep zal zijn die voor compensatie in aanmerking komt.”

Over de boze reacties laat Freek weten: „Alle kritische suggesties neem ik mee, de woede begrijp ik niet, u hoeft zich over mij geen zorgen te maken. Ik hoop mijn naïviteit zo lang mogelijk te bewaren en ik neem geen woordvoerder.”

Een greep uit de reacties op het plan van Freek de Jonge:

Ook zijn er een aantal positieve reacties: