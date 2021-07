Zus: ’Dusty buiten levensgevaar’

Vorige week dinsdagavond kreeg Dusty, bekend van Ex on the Beach, een zwaar scooterongeluk. Sindsdien ligt hij in het ziekenhuis. Volgens zijn zus had hij meerdere hersenbloedingen en heeft hij ondertussen een zware hersenoperatie gehad. „Hij lag aan de beademing en was in levensgevaar. Ons goede nieuws van vandaag is dat ’ie uit levensgevaar is.” Wel voegt ze daaraan toe dat hij ’nog steeds strijdt voor zijn leven op dit moment’.

Ze herhaalt later: „Hij is buiten levensgevaar. Hij is van de beademing af. Hij zit nog aan heel veel pijnstillers en morfine. Hij wordt niet meer in slaap gehouden, want hij moet zelf gaan ademen. Dat doet hij nu dus ook zelf.”

Ze legt uit dat de familie niet op elke steunbetuiging kan reageren, omdat zij een paar uur per dag bij Dusty zijn. „Hij reageert op prikkels als wij er zijn, we zijn er echt een paar uur per dag om hem te ondersteunen omdat het hem een rustgevoel geeft als wij er zijn.” Evengoed is de familie heel dankbaar voor alle steun, benadrukt ze. „En dat jullie ook voor ons meebidden dat het nog ooit goed komt met deze jongen. Het is een sterke jongen en hij is ook altijd heel erg positief. Nou zijn wij gelukkig ook positief, maar je houdt natuurlijk altijd ergens in je achterhoofd... Maar we hopen dat hij het haalt en we trekken hem als familie hier doorheen.”